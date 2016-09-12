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追花名「巧克力」應召女 新興警一舉破4處淫窟

2016-09-12  22:50

〔記者黃良傑／高雄報導〕網路日前瘋傳男客在賓館內買春時，自拍選小姐過程，影片有花名「巧克力」，使她詢問度竄升，片中還拍到俗稱「三七仔」的媒介男子，新興警方按圖索驥，查出該賓館就位於六合夜市附近，昨晚破獲業者從事色情交易，原來影像曝光後，業者轉移陣地，警方查獲許姓男客與程姓應召女涉性交易，今將相關人依妨害風化罪嫌送辦。

新興分局動員掃蕩賓館、美容坊等4處，涉嫌掛羊頭賣狗肉，從事色情交易，共查獲妨害風化案4件、15人。

警方大規模展開掃蕩色情專案勤務，針對轄內可疑的色情行業，包括利用通訊軟體及角色扮演招攬生意，經營色情交易的場所臨檢取締，尤其是日前在網路瘋傳，在賓館內選女買春畫面，也讓花名「巧克力」的應召女爆紅。

警方喬裝員警進入賓館內佯稱消費，但該媒介表示要叫小姐到別家飯店，強調他們沒有色情，警方以為被識破便離去，但仍在賓館附近埋伏，不久發現有名男子進入該賓館，約5分鐘即與該媒介共乘一輛機車離開。

警方尾隨到另一家「商務旅館」，再進入臨檢，當場查獲黃姓媒介（67歲）於員工休息室等候，另正在從事性交易的許姓男客（27歲）與程姓應召女（33歲）在房內涉嫌性交易，今依妨害風化罪嫌送辦。

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  • 新興警方按圖索冀，追花名巧克力應召女一舉破了4處淫窟。（記者黃良傑翻攝）

    新興警方按圖索冀，追花名巧克力應召女一舉破了4處淫窟。（記者黃良傑翻攝）

  • 日前網路瘋傳男客買春過程，花名「巧克力」的應召女意外詢問度竄升，警方也按圖索驥查淫窟。（警方提供）

    日前網路瘋傳男客買春過程，花名「巧克力」的應召女意外詢問度竄升，警方也按圖索驥查淫窟。（警方提供）

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相關關鍵字： 巧克力 應召女 按圖索驥 新興警分局 淫窟 花名
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