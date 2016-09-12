基隆到新莊忘了妹住處 警民合作助姊妹團圓

2016-09-12 22:52

〔記者曾健銘／新北報導〕基隆市1名73歲陳姓老嫗，日前上午獨自搭乘計程車要到新莊探視妹妹，但疑因年事已高，忘記妹妹的住家地址，就這樣搭乘計程車在新莊市區繞行將近1小時，詹姓計程車司機無奈之下只好到新莊分局中平派出所求援。

當時值班的警員吳昆鴻、胡慶鍠得知陳婦窘境，先跟陳婦閒話家常緩和其情緒，隨後再根據陳婦提供的姓名清查轄區內住戶資料，果真查出陳婦的妹妹就居住在轄區中平路上，趕緊通知對方前來。

警方表示，姊妹倆相見時開心相擁，頻頻向警方道歉，感謝警方幫忙才能讓2人在中秋節前團聚，最後離去之前還不忘與熱心助人的運將與警員合影。