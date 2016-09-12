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遊戲點數洗錢法！小夫妻鑽第三方支付漏洞詐財

2016-09-12  23:19

〔即時新聞／綜合報導〕過去犯罪集團在詐財時，通常會到銀行開設人頭帳戶供交易時使用，再將現金洗出；新北市有對黃姓年輕夫妻，在詐騙時使用第三方支付交易機制取代人頭帳戶，利用向遊戲公司購買點數時取得的虛擬帳戶，搭配網路購物鑑賞期機制的退費辦法，不到一年就成功詐騙至少60人，不法所得初估逾200萬元。

《三立新聞》報導，黃姓夫妻先向遊戲公司購買遊戲點數，取得第三方支付交易機制的虛擬帳戶，再利用假名在臉書佯稱有iPhone手機、熱門演唱會門票要賣，要求被害人將款項匯至虛擬帳戶，最後再向遊戲公司申請退款，取走現金後立刻與被害人中斷聯繫。

但黃姓夫妻詐財百密一疏，警方循線追查取得退款的銀行帳戶，成功逮到詐騙前科累累的黃姓主嫌；刑事局偵九大隊長指出，「目前初估被害人約有60名，金額約有54萬，然後我們另外查扣歹徒帳戶，大概裡面還有190萬不法所得」。

警方呼籲，網路購物雖然十分快速、便利，但詐騙事件層出不窮，建議使用者多使用相對安全的交易方式及付款方式，例如貨到付款、面交等，並避免與賣家私下交易，以降低被詐騙的風險。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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  • 新北市有對黃姓年輕夫妻，利用購買遊戲點數的第三方支付交易機制，搭配網路購物鑑賞期的退費辦法，成功詐騙至少60人，不法所得初估將近200萬元。（記者姚岳宏攝）

    新北市有對黃姓年輕夫妻，利用購買遊戲點數的第三方支付交易機制，搭配網路購物鑑賞期的退費辦法，成功詐騙至少60人，不法所得初估將近200萬元。（記者姚岳宏攝）

  • 黃姓主嫌先向遊戲公司購買遊戲點數，取得第三方支付的虛擬帳戶，再用假名在臉書佯稱有熱門演唱會門票等要賣，要求被害人將款項匯至虛擬帳戶。（圖擷取自三立新聞台）

    黃姓主嫌先向遊戲公司購買遊戲點數，取得第三方支付的虛擬帳戶，再用假名在臉書佯稱有熱門演唱會門票等要賣，要求被害人將款項匯至虛擬帳戶。（圖擷取自三立新聞台）

  • 黃姓主嫌要求被害人將款項匯至虛擬帳戶，最後再向遊戲公司申請退款，取走現金後立刻與被害人中斷聯繫。（圖擷取自三立新聞台）

    黃姓主嫌要求被害人將款項匯至虛擬帳戶，最後再向遊戲公司申請退款，取走現金後立刻與被害人中斷聯繫。（圖擷取自三立新聞台）

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標題：遊戲點數洗錢法！小夫妻鑽第三方支付漏洞詐財


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