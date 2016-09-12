紙紮iPhone費非必要 喪葬賠償索「開路費」判准
2016-09-12 21:48
〔記者楊國文／台北報導〕越南籍陳姓婦人3年前騎著女兒的輕型機車載友人陳姓男子，不料，陳婦途經新北市一處下坡路段時，因車速過快煞車不及，機車失控撞上路邊護欄兩人均摔落山谷，陳男傷重不治，高等法院認定無我國駕照的陳婦，和其女兒均有過失責任，經扣除陳男家屬已領取的交通事故、犯罪被害人補償金等款項278萬元後，今判陳婦母女2人應連帶賠償陳家131萬多元。還可上訴。
特別的是，陳男家屬請求陳婦母女應支付喪葬費用項目中，還包括「紙紮加魂身iPhone」費用3萬元、「開魂路2萬5千元」，高院認定前者顯然不是收斂及埋葬的必要費用，予以駁回，反倒是認為後者「開魂路」的意思是安送亡魂，陳家要求陳婦母女支付此葬喪費，符合民間習俗及宗教信仰，並已成為社會習俗，因此判准應予賠償。
此外，陳婦母女也主張，陳男被載時未戴上安全帽，和他後來不治之間，具有因果關係，陳男本身也有過失責任，因此應酌減賠償費用。但高院認為，機車撞擊護欄，致陳男摔落山谷，期間安全帽也可能因撞擊即脫落，無法認定陳男也有過失，因此駁回陳男也有過失應予減免賠償金額的主張。
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