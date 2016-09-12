| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊 宜蘭太平山 13日起預警性休園 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

紙紮iPhone費非必要 喪葬賠償索「開路費」判准

2016-09-12  21:48

〔記者楊國文／台北報導〕越南籍陳姓婦人3年前騎著女兒的輕型機車載友人陳姓男子，不料，陳婦途經新北市一處下坡路段時，因車速過快煞車不及，機車失控撞上路邊護欄兩人均摔落山谷，陳男傷重不治，高等法院認定無我國駕照的陳婦，和其女兒均有過失責任，經扣除陳男家屬已領取的交通事故、犯罪被害人補償金等款項278萬元後，今判陳婦母女2人應連帶賠償陳家131萬多元。還可上訴。

特別的是，陳男家屬請求陳婦母女應支付喪葬費用項目中，還包括「紙紮加魂身iPhone」費用3萬元、「開魂路2萬5千元」，高院認定前者顯然不是收斂及埋葬的必要費用，予以駁回，反倒是認為後者「開魂路」的意思是安送亡魂，陳家要求陳婦母女支付此葬喪費，符合民間習俗及宗教信仰，並已成為社會習俗，因此判准應予賠償。

此外，陳婦母女也主張，陳男被載時未戴上安全帽，和他後來不治之間，具有因果關係，陳男本身也有過失責任，因此應酌減賠償費用。但高院認為，機車撞擊護欄，致陳男摔落山谷，期間安全帽也可能因撞擊即脫落，無法認定陳男也有過失，因此駁回陳男也有過失應予減免賠償金額的主張。

廣告
  • 高院認定「紙紮加魂身iPhone」費用3萬元顯然不是收斂及埋葬的必要費用，予以駁回。圖為屏監收容人展現殯葬用品紙紮手藝。（資料照，記者李立法攝）

    高院認定「紙紮加魂身iPhone」費用3萬元顯然不是收斂及埋葬的必要費用，予以駁回。圖為屏監收容人展現殯葬用品紙紮手藝。（資料照，記者李立法攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 喪葬費 紙紮 賠償
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：紙紮iPhone費非必要 喪葬賠償索「開路費」判准


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.