桃警槍殺女友後自戕 警政署：今年已有7警自殺

2016-09-12 21:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園市許姓員警槍殺女友後自戕，引發社會關切，警政署統計105年迄今，全國各警察機關共已發生7件警察人員自殺案件，件數較往年偏高，署長陳國恩除派員深入調查原因外，並要求員警應從身心健康、情緒管理、抗壓性強化等多面向來加強防治員警自殺案件發生。

警政署指出，目前建置有「事前預防、事中危機處理、事後追蹤處遇」三級防處機制，針對有身心問題困擾的員警，主動提供關懷輔導，適時轉介心理諮商，追蹤後續輔導成效。惟員警自殺原因錯綜複雜，絶非單一因素所致，但只要開始有自殺念頭時，必會有癥兆顯現。

警政署將持續要求各單位主管多加關懷屬員身心、工作及家庭狀況，主動多予關心及關懷；如有察覺異狀，提早介入並採取積極防範措施，如槍枝管理，以避免憾事發生。

警政署也將針對此案深入分析自殺原因，檢視過程中有無疏失之處，追究相關人員的督導考核責任。

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