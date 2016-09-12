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桃警槍殺女友後自戕 警政署：今年已有7警自殺

2016-09-12  21:31

〔記者姚岳宏／台北報導〕桃園市許姓員警槍殺女友後自戕，引發社會關切，警政署統計105年迄今，全國各警察機關共已發生7件警察人員自殺案件，件數較往年偏高，署長陳國恩除派員深入調查原因外，並要求員警應從身心健康、情緒管理、抗壓性強化等多面向來加強防治員警自殺案件發生。

警政署指出，目前建置有「事前預防、事中危機處理、事後追蹤處遇」三級防處機制，針對有身心問題困擾的員警，主動提供關懷輔導，適時轉介心理諮商，追蹤後續輔導成效。惟員警自殺原因錯綜複雜，絶非單一因素所致，但只要開始有自殺念頭時，必會有癥兆顯現。

警政署將持續要求各單位主管多加關懷屬員身心、工作及家庭狀況，主動多予關心及關懷；如有察覺異狀，提早介入並採取積極防範措施，如槍枝管理，以避免憾事發生。

警政署也將針對此案深入分析自殺原因，檢視過程中有無疏失之處，追究相關人員的督導考核責任。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

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  • 桃園市員警許稚偉（見圖）槍殺女友後自戕，引發社會關切。（圖擷取自臉書）

    桃園市員警許稚偉（見圖）槍殺女友後自戕，引發社會關切。（圖擷取自臉書）

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標題：桃警槍殺女友後自戕 警政署：今年已有7警自殺


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