警員巡佐互嗆影片曝光 分記小過、申誡調職
〔記者李忠憲／台中報導〕台中市警局豐原分局社口派出所巡佐黃聰雄及警員黃鈺銘，2人開車出勤巡邏時，負責駕車的黃員因車速過快，黃佐糾正竟引發爭吵，雙方事後雖「已化解誤會」，爭吵過程的行車紀錄器影片竟遭名為「黃家」的網友PO上「NPA署長室」，並直指黃員「仗著父親是2線3星警務正，仗勢欺人」，引發議論。
所長董力勳管教不當 也記申誡1次
豐原分局對此表示，兩員今天已調離現職，警員黃鈺銘因情緒管理不佳，不服幹部管教，記小過1支，調往大雅分駐所；巡佐黃聰雄在指正時口出刺激性字眼，語氣不當，記申誡1次，調頂街派出所。所長董力勳因管教不當有疏失，也記申誡1次。
另外，黃佐否認影片是他PO，是誰流出目前仍在調查。黃員父親雖在市警局公關室服務，但從未向分局表達關切或針對此事施壓，網友所言並非事實。
一名網友前晚在臉書「NPA署長室」及「TCPB局長室」貼出一段影片，內容竟是台中市豐原分局社口派出所警員黃鈺銘與巡佐黃聰雄，兩人在上月18日下午，開警車一起巡邏出勤時，在巡邏車上爭吵過程的行車紀錄器影片。
影片中，巡佐黃聰雄認為黃員車速太快口頭要求「開慢一點」糾正，黃員竟回「你兇什麼？」雙方大動肝火。黃佐以台語「你開什麼洨車！」辱罵，黃員則不甘示弱，明說「方向盤是我在握的」，還說「出去！」、「下車」趕黃佐下車，雙方在車上互嗆。剛好有民眾的車經過，搞不清楚警車為何停放在產業道路的路中間，便繞道而行。
這名網友還說，黃員「仗勢有個警務正爸爸，巡邏期間怒斥服務滿30年巡佐，請問局長，這種警員還適合留在派出所欺負同事們嗎？」此文一出立刻引發警界討論，有人支持，有人則不贊同。2位當事人則顯得低調，不願出面回應，交由派出所長出面說明。
社口所所長董立勳表示，當天狀況他知情，當下就將2人召回派出所告誡，2人均稱當天心情不好才會爭吵，當天就已化解誤會，不知事情為何還會爆出。當時只有他跟巡佐有行車記錄器畫面，但黃佐否認PO臉書。
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標題：警員巡佐互嗆影片曝光 分記小過、申誡調職
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