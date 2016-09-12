女子疑酒後輕生 跳快速道身亡

2016-09-12 20:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣埔心鄉台76線今日下午5點發生女子墜落意外，51歲邱姓女子當場頭破血流，留下大片血跡，消防隊獲報抵達現場時，女子已無生命跡象，緊急送醫，搶救40分鐘後仍宣告不治。

警方在快速道路上發現邱女駕駛的黑色車輛，打著右方方向燈，引擎仍在發動，初步發現無其他肇事車輛，研判非車禍案件。隨後警方也在女子身上找到一張彰化基督教醫院的掛號單，初步了解是51歲的邱姓女子，至於女子從約4樓高的快速道墜落身亡的原因，警方正在調查中。

邱女家屬稍晚趕到醫院，邱女丈夫表示，此時他應該會在家裡煮飯，不知為何會出現在快速道路，邱女兒子表示，母親有輕微憂鬱症，可是無輕生傾向。警方未在婦人身上發現遺書。

記者獨家直擊，邱女車停在快速道的槽化線上，車內還有一瓶只剩半瓶的高粱酒，警方表示，是否是酒後想不開，還待檢方偵查。

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