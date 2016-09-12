婚宴喝茫了 7旬翁候車墜鐵軌

2016-09-12 20:32

〔記者余衡／新北報導〕70歲林姓老翁前晚在親友婚宴上喝茫，在火車站月台等候車時，因不勝酒力踩空墜落近1公尺深的軌道區，所幸站務人員及時呼叫列車減速，消防人員也迅速趕抵協助救援，化解一場虛驚。

新北市板橋火車站第一月台，前晚10點多傳出民眾落軌意外，站務人員獲報趕往，赫見林翁夫妻倆站在軌道區內，立刻依SOP通報列車減速至時速30公里以內，同時轉報119並聯繫其他站務人員協助下軌道救援。

消防人員到場時，林翁夫妻已被站務人員拉上月台，兩人並無外傷但林翁右腿骨折難以行走，經救護人員將林翁緊急送醫後已無大礙，由於事故迅速排除，列車班次並未受到影響。

林妻向警方表示，前晚兩人參加親友婚宴，席間老公多喝了幾杯，在月台等候北上火車時不慎跌落鐵軌，她心急跳下軌道想救人，但老公因腳傷難以行走，所幸站務及消防人員即刻救援才未發生憾事。

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