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蔡友才借洗錢案套利？ 北檢：不予評論

2016-09-12  19:56

〔記者謝君臨／台北報導〕台北地檢署偵辦兆豐銀疑涉洗錢案，9日第4度約談前董事長蔡友才說明，並新增另名被告、蔡的心腹兆豐金前主任秘書王起梆，訊後以蔡涉違《證券交易法》諭令300萬元交保，王則以200萬元交保並限境限海；媒體報導，蔡、王疑在「遭美重罰」的重大訊息發布前賣股套利；對此，北檢表示不予評論。

本月9日，北檢第4度傳喚已被限制住居、出境、出海的蔡友才，並搜索蔡擔任董事長的鑒機資產管理公司、蔡的戶籍、現居地等5處，查扣蔡電腦、手機內的相關電磁紀錄，並以被告身分約談蔡的愛將王起梆，訊後2人均以涉違《證券交易法》諭令交保。

本月10日，行政院召開督導小組會議，指蔡友才最晚去年10月已知悉事情的嚴重性，卻未通報金管會，也沒積極處理，疏失責任明確，要求相關部會立即啟動民事求償訴訟。

據《上報》報導，北檢與政院督導小組對蔡友才採取一連串強制動作，並非僅因蔡對紐約分行疑涉洗錢情事知情不處理，而是利用他擔任兆豐金董事長職務，精準掌握兆豐銀「一定會遭重罰」的「絕對內線消息」，在離職後於此重大訊息公布之前，與王起梆合謀進行內線交易套利。

對此，北檢強調此案尚在偵查中，基於「偵查不公開」原則，不予評論。

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  • 媒體報導，蔡友才（見圖）、王起梆疑在「遭美重罰」的重大訊息發布前賣股套利；對此，北檢表示不予評論。（資料照，記者張嘉明攝）

    媒體報導，蔡友才（見圖）、王起梆疑在「遭美重罰」的重大訊息發布前賣股套利；對此，北檢表示不予評論。（資料照，記者張嘉明攝）

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