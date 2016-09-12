警殺女友自戕案 到職5天的所長改調非主管職

2016-09-12 21:28

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局同安派出所27歲警員許稚偉，備勤外出槍殺女友蘇芮文後自戕，市警局傍晚召開會議決議，到職僅5天的同安所長蕭國光記過2次，副所長鍾生敏記過2次，均改調非主管職務，分局長廖恆裕記過1次，市警局表示，局長黎文明對蘇女家屬表達歉意，並向警政署自請處分。

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