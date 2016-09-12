高雄鳥松疑遭縱火 警逮精神疾病患者

2016-09-12 20:15

［記者黃旭磊／高雄報導］高雄市鳥松區民生路一棟透天厝，今天下午3點48分許傳出火勢，火勢延燒1、2樓，所幸無人受傷，警方查出陳姓住戶涉嫌縱火，已依法送辦。

仁武警分局仁美所表示，火勢於17分鐘後撲滅，經消防單位初步勘查疑遭縱火，附近居民透露陳姓住戶（30歲，毒品）形跡可疑，疑有縱火行為，警員黃彥彰及趙貴榮於現場逮人。

警方查出，陳嫌有精神疾病就醫病史，於今年1月出獄，疑因病情發作而縱火洩憤，所幸經仁武消防分隊及時滅火，附近住戶飽受驚嚇，至於陳嫌依據公共危險罪嫌送辦。