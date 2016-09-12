警殺女友後自戕 檢警初判：女方睡夢中遭槍擊

2016-09-12 21:16

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局同安派出所27歲警員許稚偉，今天凌晨3點多趁值班備勤時，帶著領取的制式90手槍、2排共24發子彈及無線電離開派出所，返回桃園市八德區租屋處，開槍打死28歲女友蘇芮文後自戕，留下一封遺書交代「我想永遠跟女友在一起，我帶她一起走了」，桃園地檢署檢察官會同法醫相驗，初步研判蘇女在睡夢中、毫不知情的情況下被開槍。

檢警調查，許員與蘇女陳屍臥房床上，蘇女左側睡姿、沒有掙扎傾向，右眉心附近中彈，子彈從後腦貫穿遺落枕頭上，許員仰臥在一旁，左太陽穴中彈，從右腦貫穿，子彈遺落冷氣及枕頭之間，研判左撇子的許員開槍打死女友後持槍自戕，現場除了許員手寫的一封遺書，還有他的胃藥及身心科藥物。

蘇女爸媽、也是警職的弟弟接獲噩耗，情緒激動、難以置信，透露許員與蘇女交往7年已論及婚嫁，都把許員當成自己的兒子看待，質疑也不解：「為何要帶走她！」

許員及蘇女的家人都不希望檢警解剖遺體，檢方必須查清兩人死亡經過、先後順序及蘇女是否曾被下藥，預計本週三下午進行解剖。

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