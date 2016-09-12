| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊 宜蘭太平山 13日起預警性休園 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

警殺女友後自戕 檢警初判：女方睡夢中遭槍擊

2016-09-12  21:16

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園警分局同安派出所27歲警員許稚偉，今天凌晨3點多趁值班備勤時，帶著領取的制式90手槍、2排共24發子彈及無線電離開派出所，返回桃園市八德區租屋處，開槍打死28歲女友蘇芮文後自戕，留下一封遺書交代「我想永遠跟女友在一起，我帶她一起走了」，桃園地檢署檢察官會同法醫相驗，初步研判蘇女在睡夢中、毫不知情的情況下被開槍。

檢警調查，許員與蘇女陳屍臥房床上，蘇女左側睡姿、沒有掙扎傾向，右眉心附近中彈，子彈從後腦貫穿遺落枕頭上，許員仰臥在一旁，左太陽穴中彈，從右腦貫穿，子彈遺落冷氣及枕頭之間，研判左撇子的許員開槍打死女友後持槍自戕，現場除了許員手寫的一封遺書，還有他的胃藥及身心科藥物。

蘇女爸媽、也是警職的弟弟接獲噩耗，情緒激動、難以置信，透露許員與蘇女交往7年已論及婚嫁，都把許員當成自己的兒子看待，質疑也不解：「為何要帶走她！」

許員及蘇女的家人都不希望檢警解剖遺體，檢方必須查清兩人死亡經過、先後順序及蘇女是否曾被下藥，預計本週三下午進行解剖。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。
自殺防治諮詢安心專線：0800-788995
生命線協談專線：1995。
張老師專線：1980

廣告
  • 警員許稚偉開槍打死女友蘇芮文後自殺。（記者鄭淑婷翻攝）

    警員許稚偉開槍打死女友蘇芮文後自殺。（記者鄭淑婷翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 員警自戕 槍殺女友
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：警殺女友後自戕 檢警初判：女方睡夢中遭槍擊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.