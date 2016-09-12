根本不會用網拍... 男卻因售壯陽藥被送辦

2016-09-12 20:34

〔記者黃欣柏／台北報導〕飛來橫禍！去年警方找上新北市一名劉姓男子，直指他利用網拍銷售含未經主管機關核准添加物的壯陽藥「白馬JAPAN IMPACT」，行為已違反《食品安全衛生管理法》，但檢方偵查後發現，網拍業者無論地址、電話都與劉男不符，且無其他事證可證明劉男違法，今將劉不起訴。

據悉，「白馬JAPAN IMPACT」含有的成分「Sildenafil」，目前尚未經中央主管機關許可添加，去年新北市衛生局人員上網後發現有人在奇摩、露天等拍賣網站販售，於是下標購買「釣魚」，事後直指出貨者就是住在新北市的劉姓男子，將劉男依《食品安全衛生管理法》及《藥事法》函送法辦。

劉男喊冤，強調自己不會做網拍，更從未申請過任何網拍帳號；檢方偵查後也發現相關帳號的申請資料，都跟劉男資料不符，甚至電話還是用統一超商的電話申請，既然無其他積極證據，即不得認定劉男違法，今予以不起訴。