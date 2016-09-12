歹兒持刀向母 公家監視器「掉漆」難舉證
2016-09-12 21:08
〔記者徐聖倫／新北報導〕新北市新店區中興路二段79巷內，昨下午傳50歲洪姓男子持刀向母，警方獲報趕抵，調了多支監視器欲舉證，發現該巷弄公家所屬監視器僅2支，1支壞掉1支照不到，還要調民間監視器才得以舉證，附近民眾批「真是掉漆」！
據悉，洪某長期無所事事，直向家裡要錢度日，昨下午，洪某又向媽媽要錢買汽車，洪母不願再給錢，未料洪某竟失控到廚房持刀相向，鄰居見狀趕緊報警，而洪某被包圍，當下還不承認自己的犯行。
附近鄰居說，洪某是附近的頭痛人物，這已不是第1次驚動警方，而附近鄰居耳聞，該巷弄共2支公家監視器，沒想到完全派不上用場，痛批警方掉漆，大呼「下次萬一波及到其他人，那不是很倒楣，還要自行蒐證。」
據了解，洪母不願向親生兒子提告，但依程序仍要製作家暴保護令筆錄，完成後通報警政婦幼系統。
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