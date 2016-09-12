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合法掩護非法 雲林警方破獲賭博電玩遊藝場

該家遊藝場規模不小，在雲林縣數一數二。（記者廖淑玲翻攝）

2016-09-12  21:29

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣西螺鎮一家電子遊藝場，利用合法申請的電玩執照從事兌換現金的賭博行為，今天遭雲林檢警破獲，帶回負責人、賭客、開分員共14人，訊後依賭博罪及違反電子遊戲場管理條例移送。

為杜絕賭風，有效查緝非法賭博，淨化治安環境，雲林地檢署檢察官黃立夫今天指揮30名警力到西螺源成路搜索山本電子遊藝場，由於該店規模不小，在雲林縣內數一數二，擺設機檯種類琳瑯滿目、出入玩家複雜，備受矚目。

警方歷經數月佈線、埋伏，掌握該店以合法執照為掩護，在店內擺放賭博電玩供玩家換取現金，為躲避警方稽查還採會員制及密室交易，要求玩家需先加入會員，贏得積分後換取積分卡再兌換現金，甚至還得依店家指定位置才能兌換現金。

今天上午9點20分左右，檢警大舉到店搜索，傳訊現場員工、開分員及多名賭客，楊姓負責人坦承有兌換現金賭博行為，警方查扣賭博電玩機檯63檯、大批代幣、賭資19萬3515元及積分卡、帳冊等相關證物。

訊後警方依賭博罪及違反電子遊戲場管理條例移送楊姓負責人等14人，事後並移請雲林縣政府撤銷該電子遊藝場營業許可。

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  • 雲林警檢在西螺破獲賭博電玩遊藝場。（記者廖淑玲攝）

    雲林警檢在西螺破獲賭博電玩遊藝場。（記者廖淑玲攝）

  • 店內機檯琳瑯滿目，不乏賭博性電玩。（記者廖淑玲攝）

    店內機檯琳瑯滿目，不乏賭博性電玩。（記者廖淑玲攝）

  • 檢警現場查扣積分卡、現金、帳冊等相關證物。（記者廖淑玲攝）

    檢警現場查扣積分卡、現金、帳冊等相關證物。（記者廖淑玲攝）

  • 店內準備有大量代幣供玩家以現金兌換。（記者廖淑玲攝）

    店內準備有大量代幣供玩家以現金兌換。（記者廖淑玲攝）

  • 檢警查扣近20萬元賭資。（記者廖淑玲攝）

    檢警查扣近20萬元賭資。（記者廖淑玲攝）

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標題：合法掩護非法 雲林警方破獲賭博電玩遊藝場


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