只是想辦個足球賽... 情侶慘被逼簽475萬本票

2016-09-12 19:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕新北市一名徐姓男子，去年跟一對中國籍男女合作籌辦「2015世界大學足球賽」，但最後因故未能舉辦，對方不甘損失，事後竟將他軟禁，再派台籍共犯林男施壓徐男女友簽立475萬元本票，士林地檢署今依恐嚇取財罪將林男起訴。

檢警調查，徐男近年積極在中國福建一帶奔走，想要籌辦2015年世界大學足球賽，沒想到最後功敗垂成，當時與他合作的一對中國情侶不甘虧損，今年2月以有廠商要贊助2016年賽事為由，將徐約出軟禁，並恐嚇徐：「如不賠償損失，就叫黑道把你帶到山區『處理』！」

徐男無奈同意，對方隨即指派台籍共犯林男到新北市淡水區一家咖啡店，逼徐男女友簽下475萬元本票及房屋抵押權同意書後，才讓徐男離開。徐男返台後藉故將林男約出，同時報警逮人。