只是想辦個足球賽... 情侶慘被逼簽475萬本票
2016-09-12 19:45
〔記者黃欣柏／台北報導〕新北市一名徐姓男子，去年跟一對中國籍男女合作籌辦「2015世界大學足球賽」，但最後因故未能舉辦，對方不甘損失，事後竟將他軟禁，再派台籍共犯林男施壓徐男女友簽立475萬元本票，士林地檢署今依恐嚇取財罪將林男起訴。
檢警調查，徐男近年積極在中國福建一帶奔走，想要籌辦2015年世界大學足球賽，沒想到最後功敗垂成，當時與他合作的一對中國情侶不甘虧損，今年2月以有廠商要贊助2016年賽事為由，將徐約出軟禁，並恐嚇徐：「如不賠償損失，就叫黑道把你帶到山區『處理』！」
徐男無奈同意，對方隨即指派台籍共犯林男到新北市淡水區一家咖啡店，逼徐男女友簽下475萬元本票及房屋抵押權同意書後，才讓徐男離開。徐男返台後藉故將林男約出，同時報警逮人。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 912遊行人數破萬？網友笑稱：抓快龍人都比較多
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 中秋連假疏運 高鐵加開118班次列車
- （高雄）停靠區違停 公車行車紀錄器可舉證
- 觀光產業集結凱道前 送陳情書入府
- 做善事有這麼難嗎？ 女星自曝遭網路霸凌
- 日本LPGA 》強風攪局 盧曉晴無緣連霸
- 地景藝術節 千人永安漁港築石滬
- 希拉蕊健康亮起紅燈 川普這樣表示...
- 莫蘭蒂進逼 氣象局：不排除明發布陸警
- 希拉蕊健康堪憂 外媒：可能退選或被撤換
- 施振榮：打造台灣成為東方矽文明發祥地
- 〈愛瘋迷〉錯過 只因還沒準備好
- 美聲女團拚出道 奔工地打零工
- 〈熱門族群〉PCB迎旺季 無奈遇蘋果亂流
- 派出「韓版遊騎兵」斬首金正恩？韓媒潑冷水
- 競爭激烈！立院民進黨團幹部將投票選出
- MLB》阿里耶塔奪第17勝 小熊魔術數字M5
- 基隆連兩週淨海 又見軟絲產卵
- 中客愛帶大量現金 溫哥華機場3年沒收3億
- 北韓近期核子試爆 安倍：絕對無法忍受
- 漸凍人致病機制破解 陽明找出抑制法盼延緩發病
- 中颱莫蘭蒂最快今夜發海警 中秋前後影響最鉅
- 李宗賢浴室傷腳 龍哥目擊血案
- 「謝謝台灣」 日本經典車11月來台舉辦環島拉力賽
- 宜蘭三星鄉「梨園下的餐桌」營造浪漫用餐氣氛
- 中秋前先來團圓？財部：盡快約詢蔡友才
- 溫泉節海報涉抄襲後改版 網友讚：台灣明明人才很多！
- 濫堆油品 斗六石榴班地區飄惡臭
- 英狙擊手一槍射爆燃料箱 燒死IS份子救12人質
- ９月升息機率升高 美股本週下修壓力大
- 台鐵員工中秋上班 賀陳旦慰勞打氣
- （影音）T妹上下跳動 網友只關心胸前黑黑的...
- 中俄今在南海軍演 專家：地點敏感恐吸引他國窺探
- 台灣觀光產業萎縮 施振榮：人無遠慮必有近憂
- 威力彩、今彩539開獎囉！
- 基隆水情紓解 水利署：全台10月底前正常供水
- 學童接送車合格標章 最快下月實施
- 冬季聯盟11/25開打 這次日韓也要播
- 觀光業者喊「要釣竿」 綠議員：前提是魚在活水
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：只是想辦個足球賽... 情侶慘被逼簽475萬本票
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分