| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
莫蘭蒂來襲 停班停課、交通資訊 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

只是想辦個足球賽... 情侶慘被逼簽475萬本票

2016-09-12  19:45

〔記者黃欣柏／台北報導〕新北市一名徐姓男子，去年跟一對中國籍男女合作籌辦「2015世界大學足球賽」，但最後因故未能舉辦，對方不甘損失，事後竟將他軟禁，再派台籍共犯林男施壓徐男女友簽立475萬元本票，士林地檢署今依恐嚇取財罪將林男起訴。

檢警調查，徐男近年積極在中國福建一帶奔走，想要籌辦2015年世界大學足球賽，沒想到最後功敗垂成，當時與他合作的一對中國情侶不甘虧損，今年2月以有廠商要贊助2016年賽事為由，將徐約出軟禁，並恐嚇徐：「如不賠償損失，就叫黑道把你帶到山區『處理』！」

徐男無奈同意，對方隨即指派台籍共犯林男到新北市淡水區一家咖啡店，逼徐男女友簽下475萬元本票及房屋抵押權同意書後，才讓徐男離開。徐男返台後藉故將林男約出，同時報警逮人。

廣告
  • 情侶慘被逼簽475萬本票。（情境照）

    情侶慘被逼簽475萬本票。（情境照）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 恐嚇取財 恐嚇取財罪 本票
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：只是想辦個足球賽... 情侶慘被逼簽475萬本票


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.