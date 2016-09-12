東石鄉民摔傷昏迷不醒 剝蚵婦垂淚養4子

2016-09-12 20:44

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣東石鄉海埔村民鄭啟瑞雖然家境不富裕，但靠著幫忙搭建網室養大4個兒女；今年7月25日，鄭啟瑞工作時不慎落受傷，腦出血、嚴重腦腫、肋骨骨折、肺葉挫傷，至今仍在嘉義長庚醫院治療，昏迷不醒；鄭啟瑞越南籍妻子陳美幸難過的說，「醫生說醒來機率只有萬分之一」，她靠著剝蚵補貼家用，但難以負擔4個孩子教育費和生活費，生活陷入困境。

海埔村長曾金能說，鄭家夫妻兩人收入雖然不多，但努力打拚過日，並非政府補助對象，如今鄭啟瑞受重傷，遭遇困境，他正協助申請急難救助。

以德會代表王蓬仁、救國團嘉義團委會總幹事吳建明、救國團朴子市團委會會長李天榮、高明寺慈心會代表沈輝林等得知鄭家困境，今天前往探視，捐贈善款協助，希望能幫忙度過難關。

陳美幸說，丈夫在生技公司工作幫忙搭建網室等，一個月收入2萬多元，受重傷後因職災公司有負擔醫藥費，但長女就讀國中一年級，次女、三女就讀國小，還有就讀幼兒園的長子，靠剝蚵收入難以負擔教育費和生活費。

曾金能說，盼各界能伸出援手，若有意協助，可洽詢曾金能0952347791。