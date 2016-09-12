大秀醫學常識 割喉案龔嫌：若有病早被強制治療
〔記者楊國文／台北報導〕高等法院今第六度召開北投女童割喉案庭訊，虐殺女童的龔姓男子被鑑定出患有「思覺失調症」，一審被判無期徒刑免死，龔今大秀醫學常識，指稱「思覺失調症」如果半年以上沒治療恐造成腦部受損，而他已2、3年以上檢測功能均正常，對被指罹患該病症，表示若有病，早就被強制治療，傍晚訊後還押。
高檢署針對龔的辯護律師之前聲請擬再進行精神鑑定，認為「沒有必要」，已確認龔作案時辯識能力正常，上次庭訊當庭聲請傳訊替龔進行心理鑑定的中央警察大學教授沈勝昂出庭作證，今日庭訊則主張先由沈勝昂進行補充鑑定，若有必要再傳訊沈，龔的律師表示無異議，因此庭訊尾聲訂本月20日先傳替龔輔導的兩位輔導人員。
龔男今日庭訊中，先對傳出他重摔飼養的小狗以紓壓，早有暴力傾向，且被質疑有無教化可能及一審認定他有思覺思調症，提出說明，龔男表示，摔狗並非為了紓壓，而是父母時常爭吵，他屢勸不聽才出此下策，並指出希望沈勝昂教授能補充說明該病症的定義。
龔男接著當庭陳述他認知的「思覺失調症」（以往慣稱為精神分裂症），指稱它是腦內多巴胺失調的症狀，如果半年以上沒有治療的話，將造成腦部受損和功能衰退，一年以上的話，依臨床治療實驗，腦功能將只有正常人的3分之1，龔男告訴法官「若我有思覺失調症，早就應該強制治療，而他卻已經有2、3年以上所有檢測能均正常」，他認為思覺失調症並非那麼簡單的症狀，對於被認定有思覺失調症，覺得有些奇怪。
龔男被控去年5月翻牆進入北市北投一間國小，在廁所將一名童割喉殺害。龔在行凶後自行打電話報警，遭逮時表情冷血，不時露出一抹微笑，令各界不寒而慄。一審認定他罹患神疾病中的「思覺失調症」，但案發時並未因病致欠缺辯識違法的能力，但經過專業治療有治癒或改善可能，判他無期徒刑，逃過一死。
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標題：大秀醫學常識 割喉案龔嫌：若有病早被強制治療
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