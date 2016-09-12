| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

立委爆中央社佣金去向不明 廉政署分案查弊

2016-09-12  17:29

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委王定宇、何欣純、蔡易餘本月7日召開記者會指出，中央社為國家通訊社，每年接受政府3億元預算，高層卻要求記者招攬廣告業務，嚴重侵害新聞專業，業務佣金還去向不明，籲文化部長鄭麗君將此案移送廉政署調查，政府也應撤換中央社董事長陳國祥；對此，廉政署表示已分案處理。

據了解，針對該案，廉政署已簽分「廉立案」，並由肅貪、政風人員雙向進行調查，將先向文化部調閱資料分析，再視情況約談相關人員，如有掌握相關犯罪嫌疑與涉案對象，廉政署將報請檢察官指揮偵辦。

對此，中央社發聲明指出，社內預算須經立法院審議通過，決算也要由審計部查核審定，任何營運都要符合相關法令規定，一切收支流向也有帳目可稽，並無私設小金庫。立委指控絕非事實，歡迎廉政署介入調查，揭穿抹黑，還中央社公道。

廣告
  • 民進黨立委日前爆料中央社高層要求記者招攬廣告業務，嚴重侵害新聞專業，業務佣金還去向不明，籲文化部長鄭麗君將此案移送廉政署調查，並撤換中央社董事長陳國祥（圖）；對此，廉政署表示已分案處理。（資料照，記者朱沛雄攝）

    民進黨立委日前爆料中央社高層要求記者招攬廣告業務，嚴重侵害新聞專業，業務佣金還去向不明，籲文化部長鄭麗君將此案移送廉政署調查，並撤換中央社董事長陳國祥（圖）；對此，廉政署表示已分案處理。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 中央社 何欣純 廉政署 王定宇 蔡易餘 鄭麗君 陳國祥
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：立委爆中央社佣金去向不明 廉政署分案查弊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.