立委爆中央社佣金去向不明 廉政署分案查弊

2016-09-12 17:29

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委王定宇、何欣純、蔡易餘本月7日召開記者會指出，中央社為國家通訊社，每年接受政府3億元預算，高層卻要求記者招攬廣告業務，嚴重侵害新聞專業，業務佣金還去向不明，籲文化部長鄭麗君將此案移送廉政署調查，政府也應撤換中央社董事長陳國祥；對此，廉政署表示已分案處理。

據了解，針對該案，廉政署已簽分「廉立案」，並由肅貪、政風人員雙向進行調查，將先向文化部調閱資料分析，再視情況約談相關人員，如有掌握相關犯罪嫌疑與涉案對象，廉政署將報請檢察官指揮偵辦。

對此，中央社發聲明指出，社內預算須經立法院審議通過，決算也要由審計部查核審定，任何營運都要符合相關法令規定，一切收支流向也有帳目可稽，並無私設小金庫。立委指控絕非事實，歡迎廉政署介入調查，揭穿抹黑，還中央社公道。