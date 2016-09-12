SOGO復興館傳爆炸聲 原來是卡式瓦斯爐沒裝好

2016-09-12 18:00

〔即時新聞／綜合報導〕SOGO百貨忠孝復興館的美食街，在今日下午4點接近5點的時候，驚傳一聲巨響，有網友在PTT表示疑似氣爆，但消防隊員到場後，發現是卡式瓦斯爐沒裝好才會有爆炸聲，幸好無人傷亡，算是虛驚一場。

在SOGO忠孝館事發現場的PTT鄉民似乎不少，有人推文表示現場沒有火勢，只是有爆炸聲響而已，而自己雖然站在15尺外，耳朵還是被震到有些痛。還有網友指出，在復興南路一段附近真的有好幾輛救護車和消防車經過，十分擔心現場狀況如何。

而據《東森新聞》報導，消防隊員獲報趕到SOGO忠孝館美食街，經過一番檢查後，發現爆炸聲的來源是卡式瓦斯爐沒有對好卡榫才會傳出，讓逛街民眾鬆了一口氣。