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岡山警員涉吸膠 靖紀小組會同屏警查辦

2016-09-12  17:07

〔記者黃良傑／高雄報導〕岡山警分局警備隊沙姓警員疑有吸膠惡習，高市警局靖紀小組掌握鎖定，但今日未尋獲沙男，立即協請屏東警方協尋，被潮州警分局在榮祥與公園路口攔查獲，目前依違反社會秩序維護法偵辦中。

警局督察室表示，會對沙姓警員行政處分，另追究相關考核與監督不周的責任，待沙某由屏東警方裁罰後，立即進行人評會給予懲處，督察室強調，匡正警界風紀不會停止，也沒有任何假期。

據了解，督察室早已掌握沙男涉吸食強力膠的情資，今天一直找不到他現身說明，查出他曾在屏東縣用過手機，懷疑出沒屏東潮州一帶，靖紀小組請屏東警方協尋，潮州分局光華所巡佐蒲建光、警員邱泓諭攔查到沙男，發現他疑吸食強力膠，精神出現恍惚。

高市警方獲報也派人趕到潮州了解，待筆錄問製後將帶回高市處置。

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  • 岡山警分局警備隊沙姓警員疑吸食強力膠，目前依違反社會秩序維護法偵辦中。圖為強力膠示意圖。（資料照，記者陳薏云翻攝）

    岡山警分局警備隊沙姓警員疑吸食強力膠，目前依違反社會秩序維護法偵辦中。圖為強力膠示意圖。（資料照，記者陳薏云翻攝）

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