「老闆交代不得有誤」詐騙新招3主管受害

2016-09-12 18:50

〔記者楊政郡／台中報導〕33歲男子蘇俊雄，利用「老闆交代不得有誤」的心態，成功詐騙3家大公司基層主管1至2萬元，以後老闆來電給員工指示可能還需要「通關密語」！台中地檢署依詐欺罪起訴。

起訴書指出，有多次吸毒及詐騙前科的蘇俊雄（另案在監執行中），今年2月25日凌晨4時許打電話到西區某大飯店，由夜間櫃台陳姓主任接聽，電話那頭自稱是他的老闆賴某某，交代陳主任「等一下會有人送支票過來，你就拿2萬元現金給他」，陳主任不疑有他，且「老闆交代不得有誤」，蘇某開著自小客車送支票過來（佯裝是裝在信封內），拿走2萬元現金，翌日早班人員發現有異向賴老闆查證，才知被騙。

食髓知味，今年4月9日下午蘇嫌打電話至后里區某台糖加油站，自稱是台糖執行長洪某某，向值班馮站長說「等一下會有人送支票過來，你就拿2萬元現金給他」，馮站長依指示拿2萬元給蘇嫌，回到辦公室打開信封是「空的」，始知受騙。

今年5月2日凌晨2時許，蘇嫌打電話給中油公司神岡區某加油站，林姓加油員接聽，蘇嫌自稱是老闆，稱「等一下會有人送支票來換錢，你就拿1萬元現金給他」，林某給錢後回到辦公室，才發現信封是空的，始知受騙。

被害人報案，警方調閱監視器，已車追人鎖定蘇嫌，被告到案後坦承不諱，依詐欺罪起訴。

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