小夫妻詐60人 嫩妻臉書淚訴要夫「快點出來」
2016-09-12 18:19
〔記者姚岳宏／台北報導〕新北市一對黃姓年輕夫妻利用假名在臉書詐騙，佯稱有iPhone手機及五月天、HEBE等演唱會門票要賣，再以虛擬銀行帳號或超商繳費代碼，要求被害人依此繳款後，卻從此人間蒸發，警方初估，今年1到8月至少有60人被騙，損失金額達54萬元，警方循線前往黃嫌夫妻新北三峽住處逮人，另搜出安非他命毒品，訊後依詐欺及毒品罪嫌送辦，23歲黃男收押，黃妻19歲蘇女則交保。
19歲蘇女交保後，馬上在臉書PO出兩人照片並抒發心情，「分開的第一天，真的好想你...為什麼一起進去最後卻無法一起出來，寶貝你過的好嗎？好想你好無助...」還說盼她先生能乖點，讓法官知道有悔意，「快點出來好嗎？」
刑事局偵九大隊指出，黃男與妻蘇女，利用「侯梅子、王品薇、鐘婉琳、李夢柔」等暱稱在FB社群網站，佯稱有演唱會門票、iPhone、相機等要賣，利用超商常見的第三方支付交易機制，向遊戲公司取得虛擬銀行帳號或超商繳費代碼後，交給被害人繳費，最後以網路購物鑑賞期機制，向原來購買的遊戲公司要求退費，據以牟取個人不法利益。
警方前往黃男新北三峽住處搜索，現場查獲安非他命、郵局存摺、金融卡、手機等贓證物，警方呼籲，網路購物具快速便利特性，但也成為犯罪者覬覦的目標，為降低被詐騙風險，應多使用相對安全的交易方式及付款方式（例如貨到付款、面交等），避免與賣家私下交易。
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