載「妹」被宣傳害分手 男爆打仇人洩憤

2016-09-12 18:03

〔記者曾健銘／新北報導〕新北市三重區昨日晚間驚傳打架事件！24歲高姓男子，昨日晚間9時許到三重區安慶街某宮廟烤肉時，不巧碰上先前曾吵過架的29歲陳男，頓時怒火中燒，趁著陳男準備騎車載女友離開時，持安全帽從後偷襲，陳男遭襲擊後也不甘示弱還手，雙方扭打一路打到正義北路上，直到大批友人衝過來制止，高男才逃逸無蹤。

警方調查，遭毆打的陳男與高男2人為朋友關係；據了解，高男日前騎車載著女性友人被陳男看見，孰料陳男針對高男背著女友載妹的事廣為宣傳，害高男與女友以分手收場，讓高男懷恨在心。

三重分局厚德派出所表示，昨日晚間高男到安慶街烤肉，發現陳男載著方姓女友到宮廟拜拜後準備離去，他隨即上前攔車，並持安全帽痛毆2人，雙方一路追打到大馬路上，直到轄區三重分局警員到場，高男早已逃逸無蹤，所幸遭毆打的陳男、方女都僅有挫傷，送醫治療後已無生命危險，警方連夜調閱監視器，以車牌追人，今日凌晨通知高男到案說明。

偵訊時高男供稱，因為陳男口無遮攔，害他與女友分手，因此心生嫌隙，昨日巧遇後才動手打人，警方表示，因雙方傷勢不重，均不提出傷害告訴，但警方訊後仍依違反社會秩序維護法罪嫌將2人移送法辦。