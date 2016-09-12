前台北市新聞處長唐啟明 溺水身亡

前台北市新聞處長唐啟明被發現溺水身亡。（記者林嘉東攝）

2016-09-12 16:24

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局昨晚11日獲報，有人在基隆外木山海域溺水，經過10個小時的搜救，今天上午近10時許，在外海發現老翁，由直昇機吊上岸時，老翁已無生命跡象。警方稍早證實，是前台北市政府新聞處長唐啟明。

昨天深夜11時，基隆1名老翁晚上到基隆外木山外海岸際與釣客聊天，突然脫掉衣服跳入海中，搜救人員陸海空搜尋10多小時，今天上午找到老翁。

老翁身上只穿件泳褲，消防人員在岸邊岩石發現他的隨身物品，裡頭有1萬元現金和衣物。警方指出，老翁的身分是前台北市長黃大洲任內的新聞處長唐啟明。

警方調查，唐啟明剛滿79歲，卻突然跑到外木山海域，真正死因有待進一步釐清。

據了解，唐啟明與秦金生、馬傑明等3人都是宋楚瑜在黨部任職期間的舊屬。唐、馬 從文工會時代，一路跟著宋楚瑜；唐啟明曾任省府社會處長，負責與民間團體的連繫，宋對他仰仗甚多。（16：50更新）