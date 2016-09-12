性愛影片拍太爛 被控通姦無罪

2016-09-12 16:16

〔記者張文川／台北報導〕台北市郭姓已婚男子， 被老婆發現電腦裡藏了14段疑似偷拍的性愛影片，老婆據以控告老公與林姓、蕭姓2女通姦，郭男辯說是朋友轉寄給他，不是他的自演動作片，2女也否認是自己，法官勘驗發現影片拍得太爛了，拍攝距離太遙遠，臉孔、身體特徵都沒拍清楚，無從確定男女主角是誰，證據不足，判3人都無罪。可上訴。

台北地院判決指出，郭姓夫妻已結婚15年，5年前郭男參加某協會的地方分會，先後認識林女、蕭女。前年5月郭妻在與老公共用的家用電腦內，發現有個影片資料夾，內有14段性交短片，其中一部檔名是「春（化名）」，恰為林女名字，另些影片有對話提及「小蓮」（蕭女），由於郭妻也認識此2女，而影片中的男子身形與聲音很像丈夫，怒控3人妨害家庭。

郭男與2女都不認罪，否認自己是影中人，法官逐一勘驗影片，發現拍攝場景的燈光昏暗，從床的側面或尾端的遠端拍攝，影像不清晰，只能勉強看出人物身形，但未能呈現五官、身體皮膚等細微特徵，無從以肉眼清楚辨認身分，只有幾次拍到男方側臉，與一位女主角的右半臉，法官將影片送刑事局強化分析，也無法解析分辨。

法官將影片送到調查局進行聲紋比對，也因影片的錄音品質欠佳，以致聲紋共振圖譜的特徵模糊，不符聲紋鑑定條件，無從比對。

雖然其中一名體態較為豐腴的女主角，左手腕戴的一只綠色玉鐲，顏色與林女習慣戴的手鐲顏色相近，兩人身材也相仿，但法官認為不能光憑此就推論林女就是影中人。

而由另一段影片中的男女對話，女方說「就是跳排舞那個」，男方說「你是說小蓮（蕭女）嗎？」女方回「喔」，男方說「他老公是跑船的」，女方又說「對呀，那現在有需求」。法官從而研判，兩人是在討論另一女子，影中女就不是蕭女。

法官因此認定，光憑這些不清不楚的影片，證據過於薄弱，難以超越懷疑而形成可確信的事實，無從認定3人通姦，全判無罪。