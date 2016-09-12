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龍井大昌紙業工安意外 2工人燒傷

2016-09-12  16:11

〔記者何宗翰／台中報導〕台中市龍井區沙田路四段的大昌紙業，下午2點多發生一起工安意外，2名工人在廠內進行維修時，疑似遭變壓器電擊燒傷，送往梧棲童綜合醫院急救，其中46歲陳姓男子全身80%以上3度燒燙傷，50歲劉姓男子上半身50%3度燒燙傷，2人送醫時皆意識清醒，但有生命危險。

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  • 龍井大昌紙業發生工安意外，2名工人疑遭電擊燒傷。（記者何宗翰翻攝）

    龍井大昌紙業發生工安意外，2名工人疑遭電擊燒傷。（記者何宗翰翻攝）

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