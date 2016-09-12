台鐵區間車爆炸案 今天召開延押庭

2016-09-12 16:11

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署偵辦台鐵區間車爆炸案，嫌犯林英昌遭羈押2個月將期滿，檢方已向法官聲請延押2個月，台北地院今召開延押庭，裁定結果近日將出爐。

林嫌上次在羈押庭上，曾對同車傷者表達歉意，並承認犯案，指罹癌後找不到工作、被欺負，覺得「社會對不起我！」雖知列車上有其他乘客仍想引爆，要在生前做一件轟轟烈烈的大事，引起社會關注。法官庭後裁定准押，但未禁見。