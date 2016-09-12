高雄曳引車駕駛超恍神 筆錄沒做完又撞車

伍姓駕駛先擦撞WISH轎車。（記者黃旭磊翻攝）

2016-09-12 16:05

［記者黃旭磊／高雄報導］曳引車駕駛擦撞路旁自小客，警方到場酒測，要求倒車避免影響交通，沒想到竟又擦撞路旁變電箱及1輛自小客，車主洗頭到一半衝出嚇傻。

這輛曳引車頭今天上午11點50分許於小港區漢民、崇文路口擦撞路邊銀色WISH自小客，警方到場查驗身份並實施檢測，查出伍姓駕駛（50歲）並無前科，酒測值為0，要求伍男倒車避免影響車流，警剛要指揮，沒想到竟先擦撞路邊變電箱後，又擦撞黑色豐田轎車。

黑色豐田轎車車主可能正在店內洗頭，頭還包著剪燙設備，衝到路邊一臉錯愕，而警員林芳生見狀怒斥，「筆錄都還沒做完，又多撞兩個地方」。

小港警分局交通組長齊德清表示，伍姓駕駛自稱精神狀況非常差，由於沒毒品前科，依法不得要求驗尿，從外觀看並無吸毒徵兆。