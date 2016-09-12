被倒下溪頭神木壓傷婦人 急救後生命跡象穩定
2016-09-12 15:41
被倒下的溪頭神木意外壓傷的陳婦，經過搶救生命跡象穩定，仍需住院觀察。（記者張聰秋攝）
〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天（11日）被倒下的溪頭神木意外壓傷的彰化縣社頭鄉民陳姓婦人，昨天（11日）轉院回彰化基督教醫院治療，經接受緊急手術治療，意識清楚、暫時脫離險境，不過，仍需插管觀察後續變化。
彰化副縣長周志中今天偕同社頭鄉長劉錦昌等人到醫院探視陳婦並發放慰問金，祝福陳婦早日康復出院，慰問金由婦人的家人代收。
周志中感謝彰基醫療團隊與加護病房的醫護人員細心照顧，讓陳婦暫時脫離險境，算是不幸中的大幸。
基公關部主任醫師謝清水表示，院方昨天下午為陳婦患者進行緊急手術，陳婦目前生命徵象穩定，因尚有左肺挫傷、左腎破裂併後腹腔出血，以及第1至4腰椎橫突骨折，仍需繼續住院觀察治療。
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