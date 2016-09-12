| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
連4貶 新台幣爆量重挫1.64角 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

被倒下溪頭神木壓傷婦人 急救後生命跡象穩定

被倒下的溪頭神木意外壓傷的陳婦，經過搶救生命跡象穩定，仍需住院觀察。（記者張聰秋攝）

2016-09-12  15:41

〔記者張聰秋／彰化報導〕昨天（11日）被倒下的溪頭神木意外壓傷的彰化縣社頭鄉民陳姓婦人，昨天（11日）轉院回彰化基督教醫院治療，經接受緊急手術治療，意識清楚、暫時脫離險境，不過，仍需插管觀察後續變化。

彰化副縣長周志中今天偕同社頭鄉長劉錦昌等人到醫院探視陳婦並發放慰問金，祝福陳婦早日康復出院，慰問金由婦人的家人代收。

周志中感謝彰基醫療團隊與加護病房的醫護人員細心照顧，讓陳婦暫時脫離險境，算是不幸中的大幸。

基公關部主任醫師謝清水表示，院方昨天下午為陳婦患者進行緊急手術，陳婦目前生命徵象穩定，因尚有左肺挫傷、左腎破裂併後腹腔出血，以及第1至4腰椎橫突骨折，仍需繼續住院觀察治療。

廣告
  • 彰化副縣長周志中（中）今天偕同社頭鄉長劉錦昌（右）等人到醫院探視被倒塌神木壓傷的陳婦，發放慰問金祝福陳婦早日康復。（記者張聰秋攝）

    彰化副縣長周志中（中）今天偕同社頭鄉長劉錦昌（右）等人到醫院探視被倒塌神木壓傷的陳婦，發放慰問金祝福陳婦早日康復。（記者張聰秋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 溪頭神木
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：被倒下溪頭神木壓傷婦人 急救後生命跡象穩定


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.