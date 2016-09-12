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盤商載食材到辦桌會場 途中意外撞死婦人

2016-09-12  15:45

〔記者王俊忠／台南報導〕一位載運辦桌食材的陳姓盤商，今上午開車到南市南區送食材時，沿中華西路一段北往南方向行駛，到中華西路一段70巷口時，車子左轉撞上穿越馬路的黃姓婦人，黃婦遭撞後鮮血直流、失去呼吸心跳，救護車將她送醫急救仍不治，肇事原因與責任由警方進一步調查。

轄區市警六分局為陳姓盤商酒測，酒測值是零。由於案發現場附近沒有監視器；陳姓盤商座車也沒有裝行車記錄器，沒有影像還原案發狀況。警方初步調查研判，陳姓盤商車子左轉時未注意車前狀況；黃婦穿越馬路時也未注意左右來車。

陳姓盤商告訴警方，今天上午準備好海鮮等食材，開車載運到南區新建路的辦桌會場，當車子左轉進入70巷口，看到黃婦時已來不及煞車，左前車身撞上黃婦，前擋風玻璃破裂，隨即下車查看並報案。

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  • 陳姓食材盤商（右一）開車送貨途中，意外撞死過馬路的婦人。（記者王俊忠翻攝）

    陳姓食材盤商（右一）開車送貨途中，意外撞死過馬路的婦人。（記者王俊忠翻攝）

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