上帝指引回家的路！原民阿公迷途 警察透過教會送回家
2016-09-12 15:43
〔記者許國楨／台中報導〕陳姓原住民阿公迷途，警方詢問時發現阿公聽不懂國台語以人臉辨識系統查詢發現戶籍設在梨山，研判阿公年事已高不太可能是從梨山來到市區，隨即載著阿公詢問附近里鄰長、大樓管理員未果，此時員警靈機一動到附近教會詢問，阿公一眼即被認出通知家人，讓阿公女兒驚呼：上帝指引回家的路。
台中市第五分局四平派出所警員陳威良、許智倢上週六接獲通報，北屯區公所內有迷途阿公需要協助，到達現場後公所人員告知，阿公好像是要來洽公，但詢問他需要什麼協助都得不到回應才會報案求助。
警方詢問阿公發現他聽不太懂國台語，只好以人臉辨識系統查詢，發現已經89歲高齡的阿公姓陳，是戶籍設在梨山的原住民，警員陳威良研判阿公年事已高，不太可能從梨山到市區洽公，應該是住在北屯區附近而已。
員警隨即開車載著阿公到附近里鄰長、大樓管理員等處探詢，但都沒人有印象，此時員警靈機一動，想起原住民大都有基督教方面信仰，決定到附近教會碰運氣，果然到了松竹路上教會時，教會人員一眼即認出阿公並幫忙聯繫家人。
「簡直是上帝指引回家的路﹗」阿公女兒獲報趕到警所時驚呼連連，也對員警的機警表示肯定及感謝﹔警方則提醒民眾，平時應多關心家中長者生活起居並注意動態，預防走失可採用配戴愛心手鍊、衣服上繡姓名電話等多重策略，讓警方或民眾發現時，能快速幫他找到回家的路。
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