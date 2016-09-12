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撞倒路人 小黃運將稱糖尿病發作休克仍判拘役

2016-09-12  16:23

〔記者張文川／台北報導〕62歲陳姓計程車司機，今年2月駕小黃從台灣大學前路口轉角撞傷正在過馬路的婁姓女子，造成婁女左小腿骨折，陳男答辯說他當時糖尿病發作休克，無法控制車輛；法官認為他本應注意自己的健康狀況再開車上路，認定他有過失，依過失傷害罪判拘役50天，考量他賠償婁女36萬元，予以緩刑3年。

判決指出，今年2月7日上午10點多，陳男駕小黃從羅斯福路欲右轉往新生南路行駛，前方已亮紅燈，但黃男病情突然發作而休克短暫昏迷，車身失控直往前衝，撞倒婁女，婁女左小腿開放性骨折、左足骨折，幸好小黃及時停下車，未擴大追撞其他人車造成更大災情。

員警到場後，陳男才醒來，他說因為突發休克，過程全不記得。台北地院法官認為陳男本應注意自身有糖尿病，卻未注意自身當日健康情況已不適合駕車，卻仍貿然上路，導致發生車禍，應負過失之責。

陳男答應賠償婁女36萬元，並當庭交付12萬元，其餘24萬分期1年繳清，法官考量他犯後態度良好且已和解，輕判拘役並予以緩刑。可上訴。

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