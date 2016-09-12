台中大昌紙業傳工安意外 2工人觸電命危
2016-09-12 15:39
〔即時新聞／綜合報導〕台中市龍井區大昌紙業下午2時許發生一起工安意外，2名工人施工時不慎觸電灼傷，雙雙送往梧棲區童綜合醫院急救。
《蘋果日報》報導，受傷2名工人分別為46歲陳姓男子、50歲劉姓男子，陳男全身90%以上三度燒燙傷，插管送燒傷中心；劉男上半身50%三度燒燙傷，2人送達醫院時雖清醒，但皆有生命危險。
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 莫蘭蒂進逼 氣象局：不排除明發布陸警
- 中秋前先來團圓？財部：盡快約詢蔡友才
- 萌娃音樂家！飛飛咬奶嘴彈鋼琴好威
- 來看嘉大藝術節 體會自發藝文能量
- 莫蘭蒂變中颱 偏南或穿心明分曉
- 關詩敏愛周興哲 周予天遭打槍
- 義甲》托提連續23季有進球 義甲史上第1人 （影音）
- 美聲對尬 A-Lin、徐佳瑩、Matzka誰最夯？
- 希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
- 希拉蕊健康堪憂 外媒：可能退選或被撤換
- 觀光產業集結凱道前 送陳情書入府
- 獨家》莫蘭蒂颱風逼近 在美國的賴清德決定先.......
- 日本LPGA 》強風攪局 盧曉晴無緣連霸
- （影音）玖壹壹巡演尾聲埋彩蛋 下一站前往...
- 頭份7人瑞 市長發放敬老禮金
- Angelababy撇孕事 9連拍新造型笑噴網友
- 〈熱門族群〉本業有曙光、業外有金雞 CD-R擦亮股價
- 不認南海仲裁獲認可？中國副外長稱「這一頁已翻過去了」
- 觀光業912大遊行下午登場 柯P這麼看...
- 藍營欲發動倒閣 綠委酸「放假放到頭殼燒壞」
- 敬遠球差點變全壘打 桑契斯沸騰球場
- BMW錦標賽》D.強森奪本季第3冠 追平麥克羅伊
- 聽郵局叫號衝櫃台 男錢包被摸走
- Yuki和林俊傑搭上線 蕭敬騰說話了
- 台東離島航線新機到 立委劉櫂豪先賞
- 義甲》伊卡爾迪梅開二度 國際米蘭逆轉奪本季首勝 （影音）
- 打光小弟當逃兵~阿妹經紀人陳鎮川淚謝寇桑調教
- 200卷完結！ 《烏龍派出所》創下金氏世界紀錄
- 中國拚擴產 半導體恐全球過剩
- 醫師拒台化空污 挺56小時靜坐連署
- 〈愛瘋迷〉錯過 只因還沒準備好
- 台股再跌逾百點 失守9000點大關
- 張秀卿翁立友馬尼拉秀嗨全場
- 差真多！肉肉MeiMei 2招瘦出尖下巴
- 新竹太空飛船「夢想號」啟航 號召 5000太空人漫步
- 世界盃拔河賽 台灣女將包辦6金
- Q2平板出貨季減2.7％ IDC：Q3可望大幅成長
- 今核安演習 恆春公所首度缺席
- 中客觀光團呈現負成長 藍委怨：台灣人太冷漠…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台中大昌紙業傳工安意外 2工人觸電命危
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分