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展演用2頭水牛被偷 警方專案「尋牛」

2016-09-12  15:30

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園地景藝術節之前曾發生「黃色小鴨」爆掉、「月兔」燒毀的狀況，今年桃園地景藝術節才剛開展又有狀況，由新屋埔頂社區發展協會集資購買的2頭水牛，原本受邀在9日開幕節目表演，在活動前3天遭人偷牽走，警方已組成「尋牛專案小組」連日展開調查。

今年桃園地景藝術節活動精彩、遍地開花，新屋埔頂社區也是展區之一，社區發展協會理事長呂柑榮在住處代為飼養的2頭水牛，6日晚上突然不見。

呂柑榮說，這2頭水牛1公1母，各2歲、1歲半、很有靈性，經訓練聽到口令會自動靠過來，原本要讓2頭牛在開幕當天亮相演出，明年更要在新屋舉辦的桃園農業博覽會上擔任「牛事展演」的靈魂要角，居然在住處不見，已經「養出感情了，要再買2頭牛也沒用！」

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  • 原預定要在桃園地景藝術節埔頂社區開幕登場的2隻水牛遭偷牽。（呂柑榮提供）

    原預定要在桃園地景藝術節埔頂社區開幕登場的2隻水牛遭偷牽。（呂柑榮提供）

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