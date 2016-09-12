惡劣車商勾結竊車集團 賣「借屍還魂」車坑騙消費者

警方常發現中古車商用「借屍還魂」手法詐騙，圖為警方聘請技師還原車身號碼，與本案無關。（記者張瑞楨攝）

2016-09-12 15:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中古車商何智偉，用低價買1輛車禍事故車，再委託竊車集團同款型的自小客車，以塗改車身號碼的「借屍還魂」方式，把贓車變成車禍事故車，以約50萬元高價賣給林姓男子，台中高分院依變造準私文書罪，將這名惡劣車商判處徒刑5月，可以易科罰金，尚未償還被害人的犯罪所得3萬元宣告沒收，全案可再上訴。

判決書指出，何智偉用12萬餘元買入1輛事故車後，委託詹姓男子修復（判刑6月確定），想賣給不知情的何姓男子，不過，詹男見車輛毀損嚴重，無法修復，遂與何智偉商議後，夥同賴姓與劉姓男子（2人涉加重竊盜罪審理中），前年6月11日在台中市偷1輛同款自小客車，交給林姓與洪姓男子變造車身號碼（2人涉變造文書罪審理中）。

這輛贓車用「借屍還魂」方式，變成上述無法修復的事故車，再由何智偉以近50萬元賣給林男，林男並用此車貸款，支付何智偉購車費，不料，去年6月19日，台中市警局三分局查緝竊車集團，發現林男購入的是贓車，林男才知道買到俗稱「借屍還魂」的贓車。

何智偉供稱，他沒有詐欺與偽造文書的犯意，也不知道「借屍還魂」一事，偷車等行為是詹男等人所為，與他無關，詹男卻作證說，這輛車可以視為「何智偉跟我下單」，他建議何智偉用「借屍還魂」的方式來騙林男，何智偉同意且參與。

台中地院一審依變造準私文書罪，判處何智偉有期徒刑5月，可易科罰金，何智偉與檢方都不服上訴，台中高分院二審認為，何智偉身為中古車商，不思以正當管道賺錢，竟以「借屍還魂」車轉售不知情的林男，還狡辯否認犯罪，維持5月的量刑，犯罪所得扣除已償還被害人的金額，還有3萬元的不法所得則宣告沒收，可以再上訴。