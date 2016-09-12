| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
連4貶 新台幣爆量重挫1.64角 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

惡劣車商勾結竊車集團 賣「借屍還魂」車坑騙消費者

警方常發現中古車商用「借屍還魂」手法詐騙，圖為警方聘請技師還原車身號碼，與本案無關。（記者張瑞楨攝）

2016-09-12  15:26

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市中古車商何智偉，用低價買1輛車禍事故車，再委託竊車集團同款型的自小客車，以塗改車身號碼的「借屍還魂」方式，把贓車變成車禍事故車，以約50萬元高價賣給林姓男子，台中高分院依變造準私文書罪，將這名惡劣車商判處徒刑5月，可以易科罰金，尚未償還被害人的犯罪所得3萬元宣告沒收，全案可再上訴。

判決書指出，何智偉用12萬餘元買入1輛事故車後，委託詹姓男子修復（判刑6月確定），想賣給不知情的何姓男子，不過，詹男見車輛毀損嚴重，無法修復，遂與何智偉商議後，夥同賴姓與劉姓男子（2人涉加重竊盜罪審理中），前年6月11日在台中市偷1輛同款自小客車，交給林姓與洪姓男子變造車身號碼（2人涉變造文書罪審理中）。

這輛贓車用「借屍還魂」方式，變成上述無法修復的事故車，再由何智偉以近50萬元賣給林男，林男並用此車貸款，支付何智偉購車費，不料，去年6月19日，台中市警局三分局查緝竊車集團，發現林男購入的是贓車，林男才知道買到俗稱「借屍還魂」的贓車。

何智偉供稱，他沒有詐欺與偽造文書的犯意，也不知道「借屍還魂」一事，偷車等行為是詹男等人所為，與他無關，詹男卻作證說，這輛車可以視為「何智偉跟我下單」，他建議何智偉用「借屍還魂」的方式來騙林男，何智偉同意且參與。

台中地院一審依變造準私文書罪，判處何智偉有期徒刑5月，可易科罰金，何智偉與檢方都不服上訴，台中高分院二審認為，何智偉身為中古車商，不思以正當管道賺錢，竟以「借屍還魂」車轉售不知情的林男，還狡辯否認犯罪，維持5月的量刑，犯罪所得扣除已償還被害人的金額，還有3萬元的不法所得則宣告沒收，可以再上訴。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 事故車 借屍還魂 變造準私文書罪 贓車
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：惡劣車商勾結竊車集團 賣「借屍還魂」車坑騙消費者


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.