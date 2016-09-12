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情牽7年帶走女友 女方家屬感嘆：「兩人已論及婚嫁」

蘇女爸媽趕到現場了解。（記者鄭淑婷攝）

2016-09-12  15:21

［記者鄭淑婷／桃園報導］同安派出所27歲員警許稚偉今天凌晨趁備勤時攜槍外出，疑似先持警槍打死28歲女友蘇芮文後飲彈自盡，留下遺書說「想跟女友永遠在一起。」並向蘇女爸媽道歉；許員家人從宜蘭趕到現場，強忍悲傷指認遺體；蘇女爸媽、弟弟感嘆：「怎麼會這樣，兩人已論及婚嫁。」

許員與蘇女原本是台中教育大學特教系同學，大學時代交往至今情牽7年，許員大學未念完就休學改考警校，警專28期畢業後於100年分發台中市警局，103年調到桃園服務，蘇女則在桃園市大溪區一間國小擔任特教老師，兩人同住在八德。

蘇父、蘇母在現場指認後，接受桃園地檢署檢察官訊問，兩人似乎不忍苛責許稚偉將女兒帶走，據悉，兩人雙方家長都已熟識，蘇女爸媽也把許員當兒子看待，加上蘇女弟弟也是警專畢業，與許員是學長、學弟關係，兩人親上加親。

許員半年前開始飽受胃食道逆流所苦，從小診所一路看到大醫院，今年6月開刀不見好轉，8月又開刀將噴門擴大，住院期間蘇女從旁照料，蘇女弟弟不時去探視，只是許員的病況不見好轉，蘇女的同事透露，最近常聽她提起男友飽受胃病所苦的事。

蘇女爸媽在現場不時提問，許員為何生病還要撐著上班，警方有沒有給假讓他休息；桃園警分局表示，都有讓許員請假就醫，但他責任心很強，不想讓同事太累。

同事說，許稚偉很忠厚，平時話不多，只有逗他時才會笑，但現在想逗他也來不及了。

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