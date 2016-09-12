情牽7年帶走女友 女方家屬感嘆：「兩人已論及婚嫁」
2016-09-12 15:21
蘇女爸媽趕到現場了解。（記者鄭淑婷攝）
［記者鄭淑婷／桃園報導］同安派出所27歲員警許稚偉今天凌晨趁備勤時攜槍外出，疑似先持警槍打死28歲女友蘇芮文後飲彈自盡，留下遺書說「想跟女友永遠在一起。」並向蘇女爸媽道歉；許員家人從宜蘭趕到現場，強忍悲傷指認遺體；蘇女爸媽、弟弟感嘆：「怎麼會這樣，兩人已論及婚嫁。」
許員與蘇女原本是台中教育大學特教系同學，大學時代交往至今情牽7年，許員大學未念完就休學改考警校，警專28期畢業後於100年分發台中市警局，103年調到桃園服務，蘇女則在桃園市大溪區一間國小擔任特教老師，兩人同住在八德。
蘇父、蘇母在現場指認後，接受桃園地檢署檢察官訊問，兩人似乎不忍苛責許稚偉將女兒帶走，據悉，兩人雙方家長都已熟識，蘇女爸媽也把許員當兒子看待，加上蘇女弟弟也是警專畢業，與許員是學長、學弟關係，兩人親上加親。
許員半年前開始飽受胃食道逆流所苦，從小診所一路看到大醫院，今年6月開刀不見好轉，8月又開刀將噴門擴大，住院期間蘇女從旁照料，蘇女弟弟不時去探視，只是許員的病況不見好轉，蘇女的同事透露，最近常聽她提起男友飽受胃病所苦的事。
蘇女爸媽在現場不時提問，許員為何生病還要撐著上班，警方有沒有給假讓他休息；桃園警分局表示，都有讓許員請假就醫，但他責任心很強，不想讓同事太累。
同事說，許稚偉很忠厚，平時話不多，只有逗他時才會笑，但現在想逗他也來不及了。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
社會‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 喜宴冷盤好久沒看到龍蝦？辦桌達人解釋…
- 莫蘭蒂進逼 氣象局：不排除明發布陸警
- 中秋前先來團圓？財部：盡快約詢蔡友才
- 萌娃音樂家！飛飛咬奶嘴彈鋼琴好威
- 來看嘉大藝術節 體會自發藝文能量
- 莫蘭蒂變中颱 偏南或穿心明分曉
- 關詩敏愛周興哲 周予天遭打槍
- 義甲》托提連續23季有進球 義甲史上第1人 （影音）
- 美聲對尬 A-Lin、徐佳瑩、Matzka誰最夯？
- 希拉蕊驚傳罹患肺炎 腿軟被攙扶影片曝光
- 希拉蕊健康堪憂 外媒：可能退選或被撤換
- 觀光產業集結凱道前 送陳情書入府
- 獨家》莫蘭蒂颱風逼近 在美國的賴清德決定先.......
- 日本LPGA 》強風攪局 盧曉晴無緣連霸
- （影音）玖壹壹巡演尾聲埋彩蛋 下一站前往...
- 頭份7人瑞 市長發放敬老禮金
- Angelababy撇孕事 9連拍新造型笑噴網友
- 〈熱門族群〉本業有曙光、業外有金雞 CD-R擦亮股價
- 不認南海仲裁獲認可？中國副外長稱「這一頁已翻過去了」
- 觀光業912大遊行下午登場 柯P這麼看...
- 藍營欲發動倒閣 綠委酸「放假放到頭殼燒壞」
- 敬遠球差點變全壘打 桑契斯沸騰球場
- BMW錦標賽》D.強森奪本季第3冠 追平麥克羅伊
- 聽郵局叫號衝櫃台 男錢包被摸走
- Yuki和林俊傑搭上線 蕭敬騰說話了
- 台東離島航線新機到 立委劉櫂豪先賞
- 義甲》伊卡爾迪梅開二度 國際米蘭逆轉奪本季首勝 （影音）
- 打光小弟當逃兵~阿妹經紀人陳鎮川淚謝寇桑調教
- 200卷完結！ 《烏龍派出所》創下金氏世界紀錄
- 中國拚擴產 半導體恐全球過剩
- 醫師拒台化空污 挺56小時靜坐連署
- 〈愛瘋迷〉錯過 只因還沒準備好
- 台股再跌逾百點 失守9000點大關
- 張秀卿翁立友馬尼拉秀嗨全場
- 差真多！肉肉MeiMei 2招瘦出尖下巴
- 新竹太空飛船「夢想號」啟航 號召 5000太空人漫步
- 世界盃拔河賽 台灣女將包辦6金
- Q2平板出貨季減2.7％ IDC：Q3可望大幅成長
- 今核安演習 恆春公所首度缺席
- 中客觀光團呈現負成長 藍委怨：台灣人太冷漠…
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：情牽7年帶走女友 女方家屬感嘆：「兩人已論及婚嫁」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分