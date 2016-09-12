體育署專委涉竊走同仁Hello Kitty保溫杯

HELLO KITTY廣受許多人喜愛，圖為長榮航空HELLO KITTY限定商品。（資料照，長榮航空提供）

2016-09-12 15:25

〔記者謝君臨／台北報導〕教育部體育署專門委員劉婉玲，被控於去年中旬某日上午，以牛皮紙袋偷走吳姓女雇員價值2000元的Hello Kitty圖樣保溫杯，劉女雖辯稱拿走保溫杯是為了要還給失主，但因工作忙碌，才會遲未歸還，但卻無法交代為何會拿牛皮紙袋將保溫杯帶走；台北地檢署調查後，認定劉女確涉竊盜犯行，今將她起訴。

檢方調查，去年中旬某日上午，吳女將保溫杯放在茶水間後，隨即前往洗手間，事後卻忘了將保溫杯帶走，過了1小時，吳女想起保溫杯，但走到茶水間卻發現保溫杯已不翼而飛，由於該保溫杯不但價值不菲，對於吳女而言另具有特殊紀念價值，當下她馬上通報主管，透過監視器畫面發現是被劉女拿走。

根據監視器畫面，主管與吳女發現，劉女進入茶水間不久隨即離去，不久即帶著一只牛皮紙袋進入，將保溫杯裝入後帶走；主管為了同事間和諧，希望能大事化小，於是寫了一張便條紙給劉女，跟她說如果有拿走同事的保溫杯，盡快物歸原主或放回原處，事後，劉女將保溫杯還給吳女，卻抱怨她為何通報主管。

據了解，吳女任職期間，因擔心提告會影響工作，遂隱忍不發，去年年底吳女去職，期間多次與劉女協調，並要求劉女登報道歉，但劉女堅稱清白，吳女認為該單位遲無懲處作為，憤而於今年5月提告。

檢察官傳喚劉女說明，她否認犯行，強調當天是將個人衛生用品放進牛皮紙袋前往洗手間，之所以會將保溫杯帶走，是為了要還給吳女，但因當天工作忙碌，直到看到主管寫的便條紙，才想起此事，並無竊盜犯意，且她在該處任職許久，怎麼會不知道哪裡有監視器，並稱吳女疑為了阻礙她升遷，才會堅持提告。

檢察官調查後認為，劉女對於為何要將保溫杯放進牛皮紙袋，始終交待不清，且她並未帶著牛皮紙袋前往洗手間，而是裝入保溫杯後迅速離去，再加上案發時間為早上9點，直到下午4點劉女才歸還保溫杯，卻又提不出工作行程，證明自己忙到無法歸還，檢察官因而認定劉女確涉竊盜犯行，將她起訴。