因胃食道逆流自殺？ 親友不解許警自戕動機

警員許稚偉開槍打死女友蘇芮文後自殺。（記者鄭淑庭翻攝）

2016-09-12 15:38

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市警察局同安派出所警員許稚偉（27歲），今天凌晨4-6時在所內執勤，卻突然攜槍外出，5時被發現與女友蘇芮文（28歲）陳屍在八德區租屋處，兩人頭部各中1槍，疑似許男將睡夢中的蘇女槍殺後，再自轟身亡。但對於犯案原因，親友都覺得看不出太明顯的跡象，感到非常的錯愕與不解。

據了解，許稚偉性格文靜乖巧，本來就讀台中教育大學，後來看女友蘇芮文兄長從警生活不錯，於是考進警專順利成為警察，平素工作、人際表現皆正常，不過最近罹患嚴重胃食道逆流，6月、8月時分別開過一次刀。而在案發現場找到的遺書中，許男也指出，「6月7號從醫院回來，覺得自己好像死了，真的好痛苦、再也找不回過去。」

許稚偉、蘇芮文的親友今天陸續接受檢察官訊問，表示兩人交往7年，感情非常好，雙方父母也都認可兩人的關係，原本已經論及婚嫁，實在不解許男為何突然輕生。

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