名醫為了爭親權 自爆每季只嘿咻1次

2016-09-12 14:51

〔記者黃欣柏／台北報導〕業界小有名氣的郭姓醫師，去年底跟妻子陳女和解離婚後，另被陳女提告要求給付孩子扶養費，沒想到郭男竟自爆「每季只行房1次」，還酸陳女「能受孕實屬罕見」，懷疑孩子與他無血緣關係，但士林地院根據DNA鑑定結果，確認郭男確實為孩子生父，今判郭男每月須給付4萬4800元，可上訴。

據悉，長相斯文帥氣的郭男，曾任北部某公立醫院麻醉部醫師，後來轉戰醫美市場，收入頗豐。去年底他與感情素來不睦的陳女和解離婚，陳女另提告爭取2名女兒的監護權，質疑郭男鮮少參與家庭生活，並要求給付8萬元扶養費。

開庭時郭男抗辯指出，他與陳女婚後性生活不睦，「每季僅行房1次」，陳女竟然還能受孕生子，「實屬罕見」，另兩個女兒對他一向充滿敵意，跟他孝敬長輩的個性有別，且都是雙眼皮，也與他跟陳女的單眼皮樣貌不同，應進行血緣鑑定以釋疑慮。

郭男強調，若屆時證明女兒為他親生，親權也不應由陳女單獨行使，他更痛批陳女的主張形同將他物化為提款機，弱化其生父角色，也非子女之福。

士林地院依郭男聲請送請鑑定後，發現兩個孩子確實都是郭男親生，但因兩人都希望與母親同住，加上郭男雖有經濟能力，卻對孩子的身心發展缺乏積極作為與思考，今將親權判予陳女，郭男則每月須分別給付兩女各2萬2400元生活費，可上訴。