好感動！在南投丟相機 台中警察抽絲剝繭找到她…

女大生失而復得的數位相機。（記者許國楨翻攝）

2016-09-12 14:34

〔記者許國楨／台中報導〕一名女大生到南投風景區遊玩抒壓卻遺落數位相機，婦人蕭淑琴撿到後拿回台中交給任職第二分局的丈夫崔景順，崔員從相機照片檔案中抽絲撥繭比對線索終於找到失主，讓本已不抱希望的女大生欣喜若狂，表示在南投遺失的相機竟被台中警方找回，意外又驚喜。

蕭婦上月24日與友人到南投縣知名的「忘憂森林」風景區健行時，在林區內撿到一台SONY黑色數位相機，現場等候許久都未見到失主前來尋找，又因天色已暗急著要下山返回台中，正不知所措時突然想到丈夫就是警察，直接將相機帶回台中市並交給任職第二分育才派出所巡佐的丈夫崔景順處理。

崔員從相機的照片檔案中發現一名女子的獨照出現頻率較高，研判失主可能就是該名女子，遂利用警用電腦人臉辨識系統比對，花了幾天逐筆查詢核對相片後終於找到相符資料，查出失主應是呂姓女大生，間接聯絡上呂女父親請其代為聯繫。

住高雄的呂女得知後開心不已，本月4日到警所領回相機時，表示相機不見多日加上遺失地點是在偏遠的森林遊樂區內，心想尋獲的機率應該相當渺茫，而原本到忘憂森林遊玩是為了要抒解壓力，結果反而發生相機遺失事故，感到懊惱不已，本已不抱任何尋回希望。

未料在南投遺失的相機最後竟然是由台中警方幫她找回來，還是經由警察的妻子撿到後交給丈夫接力完成，實在讓人意外又驚喜，不斷說著「我好高興」還頻向警方道謝，簽名領回後開心離去。