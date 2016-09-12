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老翁騎車外出失聯 山區發現機車

黃姓男子疑似在小嶺頂山區失蹤。（記者陳冠備攝）

2016-09-12  14:28

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化員林黃姓男子9日騎車外出，卻遲遲未返家，家人打電話也遍尋不著，昨天有民眾在員林小嶺頂山區發現他的機車後，發動數十名警義消搜山，直到今天中午仍未發現蹤影，黃妻表示，丈夫長期受病痛困擾，當天晚上說要外出散心，就此音訊全無，希望能趕快找到他。

黃妻表示，64歲的丈夫曾經中風，也患有肝結石，經常痛到吃不下飯，而在地上打滾，9日晚上8點多，他沒吃晚餐，還說要外出散心，原本她想一起陪伴，可是他表示一下就回來，結果出門至今都不見蹤影，很怕他會想不開。

員林市東北里里長曹震西說，有登山遊客發現在往小嶺頂步道附近，有一部機車停放兩天，覺得不太尋常，加上家屬也向警方報案協尋，經過比對是黃男的機車，因此從昨晚開始大規模搜山。

彰化縣消防局出動員林、林厝等分隊及義消搜山，縣議員曹嘉豪也發動人力和一隻土狗協助搜尋，但直到今天中午，仍無所獲。

上午黃妻也拿著木棍一起搜尋，但她憂心表示，丈夫體力不好，「如果有心要躲怕很難找」；黃男失蹤時穿著黃衣、藍褲，僅帶著登山杖和一瓶水。

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  • 有民眾在小嶺頂步道附近發現黃男機車。（記者陳冠備攝）

    有民眾在小嶺頂步道附近發現黃男機車。（記者陳冠備攝）

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