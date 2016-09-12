通緝犯帶槍毒上網咖 還沒到就GG了

蔣姓通緝犯被移送法辦。（記者曾健銘攝）

2016-09-12 14:16

〔記者曾健銘／新北報導〕23歲蔣姓通緝犯，昨日晚間10時許，從租屋處欲步行到三重五華街上的網咖，但路途中恰巧碰上正在巡邏的三重警分局慈福派出所警員，因身分關係，他見警心虛後拔腿狂奔，還將身上的背包丟棄路邊，最後因體力不支遭警員逮捕，警員在蔣男褲子口袋找到毒品咖啡包，另從丟包的背包內搜出改造手槍、子彈，在當場罪加一等，只是打網咖竟帶改造手槍，蔣男竟說：「這樣比較有安全感！」供詞讓警員啼笑皆非。

三重分局表示，昨日晚間10時許，慈福派出所警員黃信銘、謝志忠執行巡邏勤務，行經轄區五華街22號前，發現蔣男行跡可疑，立刻上前尾隨欲盤查，熟料，蔣男一發現警員接近，馬上拔腿狂奔，甚至將後背包丟棄，但最後不敵優勢警力，慘被壓制逮捕，經查，蔣男竟是名槍砲通緝犯。

警方從背包內搜出改造手槍1把、子彈43發以及大批改造工具，褲子口袋中也藏有1包毒品咖啡包；偵訊時蔣男供稱，因為身揹通緝罪，為了防身才上網買改造手槍，槍不離身才比較安心，警方訊後依毒品、槍砲罪嫌將他移送法辦。

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