廬山溫泉地標雲龍橋 中午傳男子墜橋身亡

南投縣仁愛鄉廬山溫泉風景區著名地標雲龍橋，今天中午傳男子墜橋身亡意外。（圖：仁愛分局提供）

2016-09-12 14:08

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉春陽村43歲陳姓男子，今天中午獨坐廬山溫泉知名地標台14線雲龍橋，附近攤販才覺得不對勁報警處理，不久就見他從欄杆縱身一躍，墜落深約近百公尺溪床，頭部破裂，當場死亡，詳細原因由警方進一步調查釐清。

仁愛鄉台14線上的雲龍橋是通往廬山溫泉必經橋樑，也是鄉內著名地標，附近攤販中午12時20分許向警方報案，指有1名年約3、40歲的男子步行上橋，就坐在欄杆上，大約10分鐘左右，覺得不對勁，打電話報警，希望員警到場了解處理，沒想到才掛完電話沒多久，就見男子縱身跳下，當場嚇傻。

在附近的春陽、廬山派出所員警5分鐘內即趕到現場，仍無法阻止悲劇發生，由於橋面距離溪床深達近百公尺，又遍布大型石塊，員警與仁愛消防分隊員下至溪床，發現男子頭部破裂當場死亡。

警方確認死者是春陽部落43歲陳姓男子，通知家屬到場指認，據了解，陳男無業，因為長期喝酒，身體及精神狀態不佳，是否因此而尋短，警方還要進一步調查。

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