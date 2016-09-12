| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
關島熱低可能成颱 恐隨莫蘭蒂靠近台灣 Visa扮推手 行動醫療支付將上線
 首頁 > 社會

輾斃落軌男子後 事故自強號又疑撞不明物體

2016-09-12  14:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台鐵自強號南下105次列車近午行經台南永康站時，1名男子從月台落軌，當場遭輾斃，1個鐘頭後，事故排除，繼續前行時，又在大橋站前疑似撞到不明物體，再度停駛，但檢查後並無異狀，虛驚一場，現在全線已恢復通行。

警方初步調查，近午11點22分時，該自強號要通過永康站第1月台，第4、5車廂上車處突然有名男子落軌，列車拖行約50公尺後停駛，進行救援。不過，男子當場死亡，警方立刻採證，台鐵也在12點7分完成旅客接駁，29分許，事故排除，自強號繼續往南開，全線解除管制。

只是出站不久，列車又在進大橋站前的中正二街平交道附近，司機又聽到撞擊聲，再次停駛，永康站也廣播南下暫時管制。原以為又撞到物體，在台鐵人員檢查後，自強號並無異狀，恢復通行，而南下各站耽擱的列車，正逐漸消化中；至於男子是否跳軌自殺，以及身分資料，警方調查中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。


自殺防治諮詢安心專線：0800-788995


生命線協談專線：1995。


張老師專線：1980

廣告
  • 男子在永康站落軌被撞斃，由救護車送走。（記者吳俊鋒攝）

    男子在永康站落軌被撞斃，由救護車送走。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 自強號 落軌 輾斃
相關新聞
Top
社會‧本日最多瀏覽
» 更多社會新聞
社會‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
香煎去骨雞腿排
布根地紅番茄千層麵
這樣用橄欖油才正確
食材發芽還能吃嗎？
轉寄

標題：輾斃落軌男子後 事故自強號又疑撞不明物體


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年9月12日‧星期一‧丙申年八月十二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.