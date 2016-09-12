輾斃落軌男子後 事故自強號又疑撞不明物體

2016-09-12 14:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台鐵自強號南下105次列車近午行經台南永康站時，1名男子從月台落軌，當場遭輾斃，1個鐘頭後，事故排除，繼續前行時，又在大橋站前疑似撞到不明物體，再度停駛，但檢查後並無異狀，虛驚一場，現在全線已恢復通行。

警方初步調查，近午11點22分時，該自強號要通過永康站第1月台，第4、5車廂上車處突然有名男子落軌，列車拖行約50公尺後停駛，進行救援。不過，男子當場死亡，警方立刻採證，台鐵也在12點7分完成旅客接駁，29分許，事故排除，自強號繼續往南開，全線解除管制。

只是出站不久，列車又在進大橋站前的中正二街平交道附近，司機又聽到撞擊聲，再次停駛，永康站也廣播南下暫時管制。原以為又撞到物體，在台鐵人員檢查後，自強號並無異狀，恢復通行，而南下各站耽擱的列車，正逐漸消化中；至於男子是否跳軌自殺，以及身分資料，警方調查中。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。



自殺防治諮詢安心專線：0800-788995



生命線協談專線：1995。



張老師專線：1980