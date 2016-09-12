特教女師蘇芮文遭男友槍殺 同事、學生驚訝、不捨
2016-09-12 13:55
蘇芮文是特教老師，在大溪區這所國小任教。（記者李容萍攝）
〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市桃園警分局同安派出所警員許稚偉今天凌晨槍殺女友蘇芮文後自轟雙亡，蘇女是特教老師，在大溪區一所國小任教，新學年才剛開學兩星期，同事、學生上午得知噩耗都表驚訝、婉惜和不捨。
校方人員表示，蘇老師曾當過代課老師，如願成為正式教師，4年多前分發到該國小任教，負責資源班的國語、數學等科，是一位有熱誠且盡責的特教老師，學生們都很喜歡她。
校方人員還說，蘇老師和警察男友交往穩定，曾論及婚嫁，只是幾個月前有談到男友因胃食道逆流需要開刀，讓她很擔心也很有壓力，不過，聽說10日兩人還參加社區中秋晚會的烤肉活動，平時與鄰居也相處融洽，才短短兩天會發生這種事，實在讓人不解。
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