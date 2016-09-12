男子遷戶口選里長被查 判刑3月褫奪1年公權
2016-09-12 14:22
〔記者黃良傑／高雄報導〕郭姓男子於103年里長選舉前，為助前鎮區魏姓里長候選人當選，涉嫌虛偽遷徙戶籍，取得該里的投票權，並前往投票遭人檢舉送辦，雄院審結依妨害投票罪判刑3個月、緩刑2年，可以易科罰金，需接受法治教育3場，緩刑期間付保護管束，褫奪公權1年，仍可上訴。
判決書指出，被告郭男明知依公職人員選舉罷免法規定，需在選舉區繼續居住4個月以上，才能取得該選區選舉人資格，但他意圖使不知情魏姓里長候選人（另不起訴處分）順利當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權，先向不知情的徐姓屋主租屋，再於103年7月到前鎮區戶政事務所辦理遷徙戶籍手續，進而取得投票權。
同年11月選舉日當天，被告前往前鎮區某投票所投票，企圖使選舉投票發生不正確的結果，雖然被告否認為投票而遷戶籍，但檢警找到證人對被告有不利指證，法官審酌被告法治觀念偏差，戕害民主選舉精神及選舉制度，將他判刑3個月、緩刑2年。
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