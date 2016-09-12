高市警突襲色情行業 破獲19件70人妨害風化
2016-09-12 13:06
〔記者黃良傑／高雄報導〕高市警方動員14個分局，連續2天假日突襲，臨檢43家情色特種行業，共計查獲妨害風化案19件、68人，以及2件2人酒駕公共危險案，警方強調，這是高市第二波取締行動，將會不定時突襲臨檢特種行業，取締非法且無時間表。
其中楠梓分局行政組就取締一家色情養生館，查獲一名阿嬤級60歲按摩女，服務小她28歲的男客口交，查扣一條擦拭過的毛巾送驗，這名阿嬤矢口否認半套交易，但男客坦承性交易，只是警方打碎美夢，燈光一亮，令他不敢相信幫他口交的，竟是60歲的阿嬤級按摩女。
此波掃黃專案行動由市警局主導，經員警探訪後發現涉有妨害風化，或危害社會治安等情事者，便列入重點取締目標，並密交各分局長規劃，14個分局同步查緝，突襲臨檢打擊色情業者，根絕犯罪溫床。
局長陳家欽指示各分局，改變以往定期臨檢或淺碟型態執行方式，並依任務目標需要，執勤作為採明、暗及制服、便衣與探訪、聲請搜索票等勤務方式，靈活交互運用，打擊色情犯罪為目標，絕不允許有關說、包庇情事。
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