老婦宜蘭進香迷走28小時 離奇倒臥田中喊肚子餓
老婦宜蘭進香迷走28小時，離奇倒臥田中喊肚子餓。（記者簡惠茹翻攝）
［記者簡惠茹／宜蘭報導］陳姓老婦宜蘭進香迷走28小時，今天上午11點多在離飯店5公里處被發現倒臥田裡，意識清楚但是驚魂未定，友人更表示相當離奇，因為發現地昨天也曾找過卻沒發現。
81歲陳姓婦人前天跟進香團從新北市到宜蘭縣羅東鎮廟宇參拜，沒想到昨天一早7點左右大家在遊覽車正要集合出發，點名後卻沒看到阿嬤，調閱飯店的監視器畫面後才知道，原來阿嬤在早上6點36分左右走出飯店，大家趕緊開始動員找人。
陳姓友人說，可是阿嬤的電話一直都沒接，他們先從市場開始找起，後來又擴大搜尋，找到一個段落後，想說到廟宇先幫阿嬤求平安，希望她如果跌倒也要平安歸來，沒想到才剛下車，上午11點左右就接到阿嬤打電話來求救，電話中阿嬤說，「快來救我，快來救我，看得到橋，路邊也有人經過」，可是才剛提醒她記得也打給110報案他們才能定位，電話就應聲切斷，再也打不通。
由於阿嬤描述有橋，人員繼續擴大尋找蘭陽橋附近，但是遍尋不著，警消也依照手機發話訊號，搜索附近農田、大排水溝，阿嬤的家人聽聞也從台北趕來宜蘭，焦急的等待搜救，但是隨著天色漸漸變暗，還是沒有尋獲阿嬤蹤影，家屬也更加緊張。
今天上午，警消再度出動，重複搜尋蘭陽大橋附近，宜蘭消防分隊在橋下涵洞田中，突然看到有雨傘晃呀晃的，顧不得田裡泥濘，趕緊衝到田裡查看，這才發現阿嬤躺在田中，阿嬤看到有人來救援，直喊肚子好餓、背好痛，送醫急救後發現，胸口有瘀青，沒有其他明顯外傷。
友人說，阿嬤平常很活潑，還很愛唱歌，平常都會跟著進香團到處參拜，完全沒失智的傾向，因為阿嬤平常做人很好，因為這次來進香都還沒買好伴手禮回去送家人和朋友，所以口中一直念著昨天一早要先去附近買，結果卻消失28小時無影無蹤，今天找到阿嬤的地點，其實他們昨天也有到那邊查看，根本沒有看到人真的很離奇。
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