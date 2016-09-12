竹市警成功阻詐騙 老婦幸保養老金

2016-09-12 12:57

〔記者王駿杰／新竹報導〕新竹一名76歲吳姓老婦遭直銷人員洗腦，對方慫恿她投資一家未上市傳銷公司股票，佯稱是「純資本運作」，可以錢滾錢、利滾利，吳婦深信不疑，立即照辦，7日到銀行打算領養老金匯款，所幸行員機警，報案後員警到場，才成功阻詐。

警方指出，吳姓老婦經友人介紹去上直銷課程，對方慫恿她利用養老金投資一家未上市的傳銷公司股票，藉此增加積蓄，百利無害。

吳婦不疑有他，7日獨自到銀行要求提領40萬現鈔，行員覺得有異上前關切，吳婦雖解釋要和友人一起投資股票，卻被行員識破這是詐騙伎倆，但吳婦執意要提領，為求警慎，行員只好報警。

警方獲報到場，初步研判也認為吳婦恐遭詐騙，但她態度堅決，警方只好找來里長，與行員花了兩個小時勸阻、講解詐騙案例，才成功說動她保住存款，最後在警方陪同下返家。

警方指出，詐騙集團手法日新月異、層出不窮，吳婦所遇的為典型假投資詐騙模式，民眾若遇到類似詐騙行為，請務必小心並撥打165防詐騙諮詢及110查證。